"Шахтер" подписал контракт с аргентинским нападающим Лещуком

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" подписал контракт с аргентинским футболистом Густаво Бланко Лещуком, ранее выступавшим за львовские "Карпаты", сообщает Р-Спорт.

Контракт подписан сроком на три с половиной года.

Аргентинский нападающий с украинскими корнями начал взрослую карьеру на родине в "Арсенале" из города Саранди, в составе которого стал чемпионом Аргентины (Клаусуры) в 2012 году. В 2014 году Лещук перешел в махачкалинский "Анжи", но не провел за дагестанскую команду ни одного матча. После 25-летний форвард играл за марокканский "Видад" и шведскую "Ассириску" (второй дивизион чемпионата Швеции), откуда в феврале 2016 года перешел в "Карпаты".

В составе "Карпат" Бланко Лещук провел 26 матчей, в которых забил 9 мячей.

Как стало известно 13 января, семь игроков футбольного клуба "Днепр" покинули расположение клуба.