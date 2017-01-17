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    "Шахтер" подписал контракт с аргентинским нападающим Лещуком

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    Сообщается, что контракт горняков с аргентинским нападающим с украинскими корнями Бланко Лещуком, ранее игравшим за львовские "Карпаты", подписан сроком на три с половиной года.
    Бланко Лещук
    shakhtar.com

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" подписал контракт с аргентинским футболистом Густаво Бланко Лещуком, ранее выступавшим за львовские "Карпаты", сообщает Р-Спорт.

    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

    Контракт подписан сроком на три с половиной года.

    Аргентинский нападающий с украинскими корнями начал взрослую карьеру на родине в "Арсенале" из города Саранди, в составе которого стал чемпионом Аргентины (Клаусуры) в 2012 году. В 2014 году Лещук перешел в махачкалинский "Анжи", но не провел за дагестанскую команду ни одного матча. После 25-летний форвард играл за марокканский "Видад" и шведскую "Ассириску" (второй дивизион чемпионата Швеции), откуда в феврале 2016 года перешел в "Карпаты".

    В составе "Карпат" Бланко Лещук провел 26 матчей, в которых забил 9 мячей.

    Как стало известно 13 января, семь игроков футбольного клуба "Днепр" покинули расположение клуба.

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