Спорт
RSS

"Суонси" начал переговоры с помощником Анчелотти - СМИ

(обновлено: )10
По сообщению источника, представители "Суонси" уже начали переговоры с Полом Клементом. Одними из основных кандидатов на пост главного тренера валлийской команды назывались Яп Стам и Райан Гиггз.
Футбольный мяч. Архивное фото
RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Пол Клемент, который является помощником главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария" Карло Анчелотти, называется одним из кандидатов на пост главного тренера команды английской премьер-лиги "Суонси", сообщает South Wales Evening Post.

Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол. Видео
Bundesliga/Youtube
Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. Американец возглавил "Суонси" в начале октября этого года. Под руководством 58-летнего специалиста клуб провел 11 матчей, в которых одержал 2 победы при семи поражениях и двух ничьих, и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 18 туров, имея в активе 12 очков, сообщает Р-Спорт.

По сообщению источника, представители "Суонси" уже начали переговоры с Клементом.

Одними из основных кандидатов на пост главного тренера валлийской команды назывались знаменитый в прошлом защитник сборной Нидерландов, а ныне тренер Яп Стам и бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
На месте стрельбы у "Дворца спорта" в центре Киева
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар