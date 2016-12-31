"Суонси" начал переговоры с помощником Анчелотти - СМИ

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Пол Клемент, который является помощником главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария" Карло Анчелотти, называется одним из кандидатов на пост главного тренера команды английской премьер-лиги "Суонси", сообщает South Wales Evening Post.

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. Американец возглавил "Суонси" в начале октября этого года. Под руководством 58-летнего специалиста клуб провел 11 матчей, в которых одержал 2 победы при семи поражениях и двух ничьих, и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 18 туров, имея в активе 12 очков, сообщает Р-Спорт.

По сообщению источника, представители "Суонси" уже начали переговоры с Клементом.

Одними из основных кандидатов на пост главного тренера валлийской команды назывались знаменитый в прошлом защитник сборной Нидерландов, а ныне тренер Яп Стам и бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз.