Китайский футбольный клуб предложил "Реалу" €300 млн за Роналду

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому "Реалу" за трансфер форварда Криштиану Роналду, а самому португальцу — годовую зарплату, превышающую 100 миллионов евро, заявил агент португальца Жорже Мендеш, передает Р-Спорт.

Ранее в китайский "Шанхай Шэньхуа" перешел аргентинский нападающий Карлос Тевес, который по информации СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 40 миллионов евро за сезон.

"Из Китая было предложение в 300 миллионов евро "Реалу" и более чем 100 миллионов евро в год самому игроку. Но деньги – это не все. "Реал" — это его жизнь", — сказал Мендеш, которого цитирует Sky Sport.

Роналду выступает за испанский клуб с 2009 года, по два раза выиграв с ним Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и по разу победив в чемпионате и Суперкубке Испании.