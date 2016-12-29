Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Китайский "Шанхай Шэньхуа" на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который теперь, по информации СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Детали трансфера и заключенного контракта официально не разглашаются, Тевес должен присоединиться к новой команде в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра на Окинаве.

OFFICIAL: Shanghai Shenhua announced the signing of Argentine forward Carlos Tevez. pic.twitter.com/JJBwulJmcD — TransferMarkt China (@asaikana) 29 декабря 2016 г.

​По информации СМИ, 32-летний аргентинец будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон, что и делает его самым высокооплачиваемым футболистом современности, сообщает Р-Спорт.

До последнего момента Тевес выступал на родине за "Боку Хуниорс". Ранее аргентинец играл в Европе за "Вест Хэм Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус". Тевес — трехкратный чемпион Англии и двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка английской лиги, Кубка Англии, Кубка Италии.

В 2015 году Тевес сломал ногу полузащитнику "Архентинос Хуниорс" Эсекьелю Хаму в матче чемпионата Аргентины по футболу. Он на высокой скорости пытался догнать мяч после неточного паса партнера, но первым на мяче оказался Хам, а Тевес прямой ногой угодил в голень сопернику. После столкновения Хам, перелом ноги которого был заметен даже невооруженным взглядом, рухнул на газон и покинул поле только на носилках. Главный арбитр встречи не показал Тевесу даже желтой карточки.