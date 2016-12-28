Роналду получил Globe Soccer Awards как лучший футболист года

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года, сообщается в официальном микроблоге премии в Twitter.
Роналду, ранее в декабре ставший обладателем "Золотого мяча" France Football, в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Как сообщает Р-Спорт, "Реал" победил в номинации лучший футбольный клуб года. Тренером года стал работающий со сборной Португалии Фернанду Сантуш. Лучшим арбитром назван англичанин Марк Клаттенбург.
.@Cristiano Ronaldo, winner of the 'Best Player of the Year' #GlobeSoccer Award addressing the audience #RealMadrid @selecaoportugal pic.twitter.com/1oshQpMOJ0— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 27 декабря 2016 г.
Награду лучшему президенту футбольного клуба получил Флорентино Перес из "Реала". Лучшим агентом года стал Мино Райола.
Церемония вручения призов состоялась во вторник в Дохе.