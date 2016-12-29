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Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн попал в больницу

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Как сообщил один из свидетелей конфликта, Гаскойн провоцировал группу идущих впереди него на лестнице людей, пнул ногой одного из них, плевался, приставал к женщине.
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн
Фото из открытых источников

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после потасовки в лондонском отеле Ace, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Daily Mail.

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По информации издания, Гаскойн, будучи нетрезв, устроил потасовку сразу с несколькими постояльцами отеля на лестнице, после чего был атакован оскорбленными. Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла "Газзу" в больницу с раной на голове и черепно-мозговой травмой, а полицейские зафиксировали факт нападения на бывшую спортивную звезду.

Как отмечается, один из свидетелей конфликта Элвин Каприо написал в своем Twitter, что Гаскойн провоцировал группу идущих впереди него на лестнице людей, пнул ногой одного из них, плевался, приставал к женщине, а также позволял себе расистские реплики, попутно разбрасывая в разные стороны деньги.

По сообщению полиции, Гаскойн сейчас находится в больнице, и его состояние оценивается как стабильное. Правоохранительные органы пока не выдвигали никому обвинений по данному инциденту.

В середине декабря футболист киевского "Динамо" Жуниор Мораес устроил массовую драку с игроками донецкого "Шахтера".

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