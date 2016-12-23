Рада отметилась дракой на последнем заседании уходящего года

На последнем в нынешнем году заседании Верховной Рады не обошлось без драк. Так, в стенах сессионного зала произошла потасовка между депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и его внефракционным коллегой Михаилом Головко.

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Сообщается, что драка между парламентариями возникла после выступления Головко, обвинившего БПП в участии в коррупционных схемах.

Ранее сообщалось, что 14 ноября, в ходе согласительного совета в Верховной Раде произошла потасовка между сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко.

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