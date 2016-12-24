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Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол

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В матче второй немецкой Бундеслиги между командами "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт" забили необычный гол. Арбитр Бибиана Штайнхаус по случайности помогла одной из команд уравнять счет.
Bundesliga/Youtube

Несмотря на невольное участие судьи в голевой комбинации и претензии игроков "Униона", гол был засчитан.

Игра завершилась со счетом 1:1.

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В октябре в матче "Ворскла" — "Александрия", который прошел в Полтаве, был установлен новый рекорд чемпионата Украины — атакующий полузащитник "Александрии" Роман Яремчук стал автором самого быстрого мяча в истории турнира. Форварду понадобилось всего 7,27 секунды для того, чтобы открыть счет в матче, который завершился ничьей — 2:2.

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