Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол

Несмотря на невольное участие судьи в голевой комбинации и претензии игроков "Униона", гол был засчитан.

Игра завершилась со счетом 1:1.

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В октябре в матче "Ворскла" — "Александрия", который прошел в Полтаве, был установлен новый рекорд чемпионата Украины — атакующий полузащитник "Александрии" Роман Яремчук стал автором самого быстрого мяча в истории турнира. Форварду понадобилось всего 7,27 секунды для того, чтобы открыть счет в матче, который завершился ничьей — 2:2.