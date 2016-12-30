Вице-премьер и экс-футболист Каладзе вышел на улицу в костюме Санты

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и члены его администрации поздравили жителей Тбилиси в костюмах Санта-Клауса, сообщает РИА Новости.

На видеоролике, который выложен сотрудниками министерства энергетики в социальной сети Facebook, видно, как принарядившийся министр раздает подарки проезжим водителям на одной из улиц столицы и поздравляет их с наступающим Новым годом.

Каха Каладзе, facebook Каха Каладзе в костюме Санта-Клауса

В минувший четверг в соцсети попала фотография Каладзе, где в том же костюме Санты он поздравляет своих сотрудников с праздником.

В правительство Грузии Каладзе пришел в результате победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах 1 октября 2012 года. Успешную футбольную карьеру, в течение которой он защищал цвета итальянского "Милана" и сборной Грузии, Каладзе завершил в мае 2012-го.