Политика
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Вице-премьер и экс-футболист Каладзе вышел на улицу в костюме Санты

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Сообщается, что вице-премьер Грузии Каха Каладзе с членами своей администрации раздавали подарки жителям Тбилиси в ярких костюмах Санта-Клауса.
Каха Каладзе в костюме Санта-Клауса
Каха Каладзе, facebook

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и члены его администрации поздравили жителей Тбилиси в костюмах Санта-Клауса, сообщает РИА Новости.

На видеоролике, который выложен сотрудниками министерства энергетики в социальной сети Facebook, видно, как принарядившийся министр раздает подарки проезжим водителям на одной из улиц столицы и поздравляет их с наступающим Новым годом.

Каха Каладзе, facebook
Каха Каладзе в костюме Санта-Клауса

В минувший четверг в соцсети попала фотография Каладзе, где в том же костюме Санты он поздравляет своих сотрудников с праздником.

В правительство Грузии Каладзе пришел в результате победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах 1 октября 2012 года. Успешную футбольную карьеру, в течение которой он защищал цвета итальянского "Милана" и сборной Грузии, Каладзе завершил в мае 2012-го.

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