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Четыре сербских футбольных клуба наказаны за "договорняки"

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БСК "Борча", ЧСК "Пивара", "Бежания" и "Мачва" наказаны лишением трех очков и 200 тысячами динаров (около 1630 евро) штрафа. В настоящее время проводятся разбирательства в отношении "Оджака" и "Будучности".
Футбольный мяч на ЧМ-2014
RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина, Николай Соколов. Четыре сербских футбольных клуба из Первой лиги лишены очков и оштрафованы за участие в договорных матчах, сообщил Футбольный союз Сербии.

Санкциям подверглись участники противостояний БСК "Борча" — ЧСК "Пивара" и "Бежания" — "Мачва". Все они наказаны лишением трех очков и 200 тысячами динаров (около 1630 евро) штрафа.

"Проводятся разбирательства в отношении "Оджака" и "Будучности" (Добановци), а также и некоторых матчей Суперлиги, по которым пришли уведомления из УЕФА", — говорится в сообщении ФСС.

Конкретные действия в борьбе с договорными матчами ранее публично обещал президент ФСС Славиша Кокеза, возглавивший организацию в мае 2016 года.

Напомним, в ноябре глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Игорь Кочетов сообщил, что в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ направлен список восьми матчей, которые были признаны договорными.

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