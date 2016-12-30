Четыре сербских футбольных клуба наказаны за "договорняки"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина, Николай Соколов. Четыре сербских футбольных клуба из Первой лиги лишены очков и оштрафованы за участие в договорных матчах, сообщил Футбольный союз Сербии.

Санкциям подверглись участники противостояний БСК "Борча" — ЧСК "Пивара" и "Бежания" — "Мачва". Все они наказаны лишением трех очков и 200 тысячами динаров (около 1630 евро) штрафа.

"Проводятся разбирательства в отношении "Оджака" и "Будучности" (Добановци), а также и некоторых матчей Суперлиги, по которым пришли уведомления из УЕФА", — говорится в сообщении ФСС.

Конкретные действия в борьбе с договорными матчами ранее публично обещал президент ФСС Славиша Кокеза, возглавивший организацию в мае 2016 года.

Напомним, в ноябре глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Игорь Кочетов сообщил, что в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ направлен список восьми матчей, которые были признаны договорными.