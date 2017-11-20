Кернес посоветовал "не искать виновных в смертельном ДТП" в Харькове

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Власти Харькова сделали все, чтобы обезопасить пешеходов в центре города, в том числе и в месте резонансного ДТП на улице Сумской.

Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, отвечая на вопрос о возможной вине городской власти в смертельной аварии 18 октября.

"Что касается городской власти, все возможные и невозможные действия были проведены для безопасности горожан. Это центр города, самый центр. Дорога там нормальная, светофоры там нормальные, разметка там нормальная, освещение нормальное. Поэтому я не хочу говорить вам, есть ли вина городских властей в том, что кто-то поехал на красно-желтый, а кто-то на зелено-желтый", — цитирует слова Геннадия Кернеса интернет-издание "Депо. Харьков".

Кернес посоветовал "не искать виновных в смертельном ДТП": "Виноватых определят те, кто сегодня занимается расследованием дела".

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Позднее суд арестовал подозреваемых в совершении аварии: водителя Lexus Алену Зайцеву и Volkswagen Tuareg Геннадия Дронова. В ответ Дронов объявил о начале голодовки — он считает себя полностью невиновным.