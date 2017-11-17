В Харькове Зайцеву и Дронова привезли на совместный следственный эксперимент

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове вечером 15 ноября на месте резонансной аварии на улице Сумской был проведен еще один следственный эксперимент.

В нем приняли участие оба подозреваемых по этом делу — водитель Lexus Алена Зайцева и Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов.

На месте происшествия также присутствовали адвокаты подозреваемых.

Следственный эксперимент на месте ДТП в Харькове

Очевидцы сообщают, что место проведения следственного эксперимента было огорожено и оцеплено, однако вокруг все равно собрались люди, приехали СМИ.

Следственный эксперимент на месте ДТП в Харькове

Накануне суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Геннадия Дронова и оставил его под стражей. В ответ Дронов объявил о начале голодовки — он считает себя полностью невиновным.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.