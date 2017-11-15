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    Пострадавшая в харьковском ДТП: "У меня второй день рождения"

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (129)

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    Анна Комар из Кременчуга рассказала о своем состоянии и ходе лечения после резонансной аварии в Харькове.
    Анна Комар, пострадавшая в харьковском ДТП
    Фото Facebook Анны Комар

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Анна Комар, пострадавшая при масштабном ДТП в Харькове, сообщила, что пошла на поправку.

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    25-летняя Комар получила повреждения в результате столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen Tuareg на улице Сумской в Харькове. При аварии погибли 5 человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице позднее. Полиция огласила подозрения водителям внедорожников — Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.

    По словам Комар, она уже 29-й день находится в Харьковской областной больнице.

    "Огромнейшее спасибо всем за поддержку и заботу. Выздоровление идет медленно. Но я стараюсь быть сильной и не сдаваться. У меня в марте День рождения. Правда, врачи говорят, что теперь и 18 октября", – написала Анна на своей странице в Facebook.

    Ранее из больницы уже выписали еще одну из пострадавших в аварии — пациентку 4-й неотложной больницы Оксану Нестеренко. Она продолжает лечение амбулаторно.

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