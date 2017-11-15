Пострадавшая в харьковском ДТП: "У меня второй день рождения"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Анна Комар, пострадавшая при масштабном ДТП в Харькове, сообщила, что пошла на поправку.

25-летняя Комар получила повреждения в результате столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen Tuareg на улице Сумской в Харькове. При аварии погибли 5 человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице позднее. Полиция огласила подозрения водителям внедорожников — Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.

По словам Комар, она уже 29-й день находится в Харьковской областной больнице.

"Огромнейшее спасибо всем за поддержку и заботу. Выздоровление идет медленно. Но я стараюсь быть сильной и не сдаваться. У меня в марте День рождения. Правда, врачи говорят, что теперь и 18 октября", – написала Анна на своей странице в Facebook.

Ранее из больницы уже выписали еще одну из пострадавших в аварии — пациентку 4-й неотложной больницы Оксану Нестеренко. Она продолжает лечение амбулаторно.