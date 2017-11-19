Смертельное ДТП в Харькове: мать Зайцевой тайно выплачивает деньги пострадавшим

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Мать Алены Зайцевой, которая устроила массовое ДТП в Харькове, тайно выплачивает деньги пострадавшим во время аварии.Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В целом женщина выплатит полмиллиона гривен. Счета для перевода компенсаций Зайцевы ищут в интернете, добавляет адвокат. Она жалуется, что первой перевели деньги для травмированной беременной Жанны Власенко, но никто не оценил.

"Чеки приобщены к материалам дела, чтобы люди могли воспользоваться деньгами. Власенко говорит, что ей никто копейки не предлагал. Но на счета больницы мы ей первой перечислили. Наверное, больница не сообщила", — добавила Козырь.

Родители погибшего Александра, которые от следователя узнали о переводе 50 тысяч гривен, говорят, что даже не знали, кто такая Иванова. Они до сих пор верили, что им помогают друзья сына.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.