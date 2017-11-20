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    Жуткое ДТП в Харькове: здоровье Зайцевой резко ухудшилоь

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (134)

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    По словам адвоката Елены Зайцевой, одна из виновниц ДТП начала плохо себя чувствовать в СИЗО. Как отмечается, это результат аварии, в которую она попала еще в детстве.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Виновница смертельного ДТП в Харькове, унесшего жизни 6 человек, 20-летняя Елена Зайцева постоянно чувствует себя плохо и испытывает сильные головные боли. Об этом в комментарии "Украинское правде" рассказала ее адвокат Юлия Козырь.

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    По ее словам, на здоровье Зайцевой сказалось пребывание в СИЗО.

    "Она чувствует себя плохо, имеет головные боли — результат первого, очень серьезного ДТП в 2007 году. Она ежегодно проходит обследование и лечение и принимает различные обезболивающие препараты. Она также получила травму во время этого ДТП 18 октября, но так и не была обследована должным образом. Конечно, в СИЗО ее осматривает врач, но там нет ни оборудования специального, ни томографа", — сказала Козырь.

    На просьбу подтвердить информацию, распространенную в СМИ, о том, что семья Зайцевой якобы продала квартиру в Харькове и выплатила пострадавшим по 50 000 гривен, Козырь сказала, что не знает, что происходит с собственностью семьи ее подзащитной, но заверила, что семья Зайцевых помогает всем пострадавшим.

    "Купля-продажа недвижимости или других каких-то материальных ценностей семьи — я не интересуюсь этими вопросами, потому что это не имеет никакого отношения к расследованию. Относительно того, что семья действительно оказывает материальную помощь абсолютно всем пострадавшим — это правда. Перечисляются средства на лечение и другие нужды в некоторые благотворительные фонды, в фонды при больницах, где лечились пострадавшие", — сказала адвокат.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

    В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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