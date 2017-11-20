Пострадавшая в смертельном ДТП в Харькове девушка записала обращение

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Пострадавшая в резонансном ДТП в Харькове Оксана Евтеева записала телефонное обращение из реанимации, сообщает ТСН.

"Я хочу обратиться к каждому человеку, кто имеет отношение к этому делу. Если вы очевидец — дайте показания в суде. Если следователь, судья, конвоир, прокурор — прошу вас рассмотреть это дело по всей строгости закона. Когда вам будут предлагать деньги не берите их, не становитесь участниками безнаказанных убийств", — заявила девушка.

У Евтеевой сломан таз, травма черепа и сильно изуродовано лицо. Впереди — пластика, первые шаги.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.