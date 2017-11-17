Профессора из Ровно массово обвинили в домогательствах

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Студентки Ровенского государственного гуманитарного университета обвинили заведующего кафедрой хореографии 70-летнего профессора Владимира Годовского в сексуальных домогательствах, сам он отвергает обвинения, заявив, что якобы сексуально бессилен.

О фактах домогательств сообщили 13 студенток и выпускниц кафедры, а также бывшая преподавательница университета, сообщает Hromadske TV.

Согласно сообщению, Годовский, будучи завкафедры с 1999 года, обещал студенткам в обмен на услуги интимного характера платить за общежитие, устроить на работу, решить проблемы с обучением. По данным одной из выпускниц, тот якобы касался ее, целовал грудь и ухо. Другие утверждают, что профессор откровенно предлагал секс.

Интимные отношения Годовский якобы предлагал и бывшему преподавателю вуза Алле Геккель.

Сообщается, что после 13 лет работы она уволилась, так как отказывалась подписывать ведомости с оценками студентов, которых не видела на занятиях, и из-за домогательств Годовского. Она также утверждает, что жаловалась ректору, однако он это отрицает.

Студентки также объяснили, почему не жаловались в правоохранительных органы — они боялись быть отчисленными и из-за стыда.

В свою очередь профессор отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу. Торговлю "живым товаром" организовал 34-летний николаевец — школьный учитель хореографии.