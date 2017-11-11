Основатель Rolling Stone попал в секс-скандал

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Сооснователь американского журнала Rolling Stone Джанн Веннер предлагал молодому писателю работу в обмен на интимную связь, сообщает издание Buzzfeed.

Как пишет издание, в 2005 году Веннер связался с писателем Беном Райаном. Райан надеялся, что это станет концом "ожиданий чего-то в профессиональном плане".

Однажды, после того, как уже состоялась их личная встреча и Райан получил работу в издании Men"s Journal, Веннер связался с Райаном и пригласил к себе домой. Веннер предложил гостю выпить и присесть на диван. По словам Райана, он понимал, что Веннер мог иметь некоторые ожидания, но надеялся, что основатель журнала не перейдет границ.

Веннер поцеловал Райана, после чего писатель сказал, что "он не такой" и захотел уйти. Тогда Веннер предложил ему остаться в обмен на заключение контракта. Райан отказался.

В свою очередь Веннер подтвердил, что между ним и Райаном состоялась встреча, однако он описал ее иначе. По его словам, Райан отказал ему, но все равно продолжил писать для издания Men"s Journal.

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В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.

Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.