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    Культура

    Известный комик попал в секс-скандал

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (44)

    (обновлено: )99
    Как заверили пять женщин, Луи Си Кей требовал от них разрешения заниматься непристойными манипуляциями в их присутствии. Представители актера от комментариев отказались.
    Луи Си Кей
    wikipedia

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Пять женщин обвинили американского актера и стендап-комика Луи Си Кея в приставаниях, сообщила газета New York Times.

    Статуя Боадицея и её дочери возле Вестминстерского дворца в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По их заявлению, в разные годы Си Кей требовал от них разрешения заниматься непристойными манипуляциями в их присутствии.

    Женщины заявили, что боялись высказываться публично против Си Кея, опасаясь за свою карьеру. Некоторым женщинам он помог добиться успеха. Так, Тиг Нотаро, которая стала известна благодаря Си Кею, заявила, что тот "опубликовал ее альбом, чтобы замести следы". "Он знал, что это выставит его как хорошего парня, который поддерживает женщину", — сказала Нотаро, которая после публикации альбома получила главную роль в сериале для интернет-гиганта Amazon.

    Представители актера от комментариев отказались.

    Луи Си Кей известен как стендап-комик и автор полуавтобиографического сериала "Луи". Считается одним из наиболее влиятельных стендап-комиков в США.

    Слухи о непристойном поведении Си Кея ходили на протяжении ряда лет, но получили развитие на фоне ряда последних скандалов с домогательствами, которые, в частности, разрушили карьеру продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси.

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