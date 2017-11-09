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    Культура

    Известный режиссер о секс-скандале в США: мужчины должны приставать к женщинам

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (40)

    (обновлено: )53
    По словам российского режиссера Андрея Кончаловского, в России такой скандал вряд ли возможен, "мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться".
    Режиссёр Андрей Кончаловский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Российский режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах скандал вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявив, что мужчины должны приставать женщинам.

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    "Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом… мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться", — сказал он в интервью газете "Известия".

    По мнению режиссера, в России такой скандал вряд ли возможен. "На мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда", — добавил он.

    В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.

    Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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