Известный режиссер о секс-скандале в США: мужчины должны приставать к женщинам

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Российский режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах скандал вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявив, что мужчины должны приставать женщинам.

"Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом… мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться", — сказал он в интервью газете "Известия".

По мнению режиссера, в России такой скандал вряд ли возможен. "На мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда", — добавил он.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.