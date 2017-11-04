Сотрудников ООН обвинили в сексуальных преступлениях

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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. ООН проверяет данные о десятках новых случаев насилия со стороны миротворцев, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"За период с 1 июля по 30 сентября мы получили 31 жалобу. Не все они были проверены, по некоторым проверка только началась. Среди 31 заявления 12 относятся к миротворческим операциям, 19 — к агентствам, фондам и программам ООН", — сказал Дюжаррик на брифинге. Отмечается, что 12 инцидентов произошли в 2017 году, 8 — в 2015 и 2016 годах. Период совершения еще 11 правонарушений не установлен.

По словам Дюжаррика, на данный момент ведется 14 расследований, установлена личность 38 подозреваемых мужчин. Из 36 жертв 72% составляют женщины, 19% — девочки. Наибольшее количество обвинений — 15 — выдвинуто в отношении сотрудников Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

Скандал вокруг миротворцев всемирной организации разгорелся после того, как стало известно сразу о нескольких случаях изнасилований в ЦАР, в том числе детей, "голубыми касками", произошедших с декабря 2013 года по июнь 2014 года.

Ранее в отставку пришлось уйти главе минобороны Британии Майклу Фэллону на фоне скандала многолетней давности. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.