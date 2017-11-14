Секс-скандал в США. "Карточный домик" не могут снимать без Спейси

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сериал "Карточный домик" не смогут снимать без актера Кевина Спейси, недавно оскандалившегося из-за обвинений в домогательствах.

Дело в том, что контракт с ним не содержит пункта о нравственном поведении, на основании которого можно было бы отстранить актера от работы над сериалом, сообщило в субботу издание Blast со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщило издание, по контракту Спейси может быть отстранен от съемок и уволен из сериала только если он будет "недоступен" или "не в состоянии" выполнять свои обязательства.

Отмечается, что если создатели сериала решат официально прекратить сотрудничество с актером, им придется ему выплатить "целое состояние", так как это будет разрыв контракта без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что продюсеры телесериала "Карточный домик" могут снять шестой сезон без персонажа Спейси. Отмечается, что продюсеры не хотят "наказывать" всю съемочную группу из-за актера и на данный момент изучают его контракт, чтобы понять, можно ли продолжить снимать без него.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, уже 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера достигло 15 человек.