Ни дня без секс-скандала. Экс-главу ФИФА обвинили в домогательствах

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Футболистка сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, сообщает The Guardian.

По ее заявлению, инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премии "Золотой мяч": Блаттер схватил ее за ягодицы.

Сам экс-глава ФИФА через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми, сообщает Р-Спорт.

Соло провела более 200 матчей за национальную сборную США, стала двукратной олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира-2015 и серебряным призером ЧМ-2011. Дважды 36-летняя спортсменка получала приз лучшему вратарю чемпионатов мира, а в 2009 году Соло была признана футболисткой года в США.

Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.