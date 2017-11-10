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    Спорт

    Ни дня без секс-скандала. Экс-главу ФИФА обвинили в домогательствах

    (обновлено: )47
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Футболистка сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, сообщает The Guardian.

    По ее заявлению, инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премии "Золотой мяч": Блаттер схватил ее за ягодицы.

    Сам экс-глава ФИФА через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми, сообщает Р-Спорт.

    Соло провела более 200 матчей за национальную сборную США, стала двукратной олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира-2015 и серебряным призером ЧМ-2011. Дважды 36-летняя спортсменка получала приз лучшему вратарю чемпионатов мира, а в 2009 году Соло была признана футболисткой года в США.

    Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году на фоне коррупционного скандала. В том же году он был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации 81-летнего швейцарца был сокращен до шести лет.

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