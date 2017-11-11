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    Культура

    Попавший в секс-скандал американский комик сделал заявление

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (48)

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    Обвиненный в сексуальных домогательствах комик Луи Си Кей признал свою вину. Он сожалеет, что его действия негативным образом сказались на жизни его менеджера, его семьи, детей и друзей.
    Луи Си Кей
    wikipedia

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Американский стендап-комик Луи Си Кей, обвиненный пятью женщинами в приставаниях, признал свою вину, сообщает издание Huffington Post со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление комика.

    В пятницу телесеть HBO удалила со своих сервисов все проекты с участием американского актера и стендап-комика Луи Си Кея после того, как в его адрес прозвучали обвинения в домогательствах.

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    "Эти истории правда", — говорится в заявлении Луи Си Кея. "Вчера я узнал, до чего довел женщин, которые восхищались мной", — отметил он. По словам комика, он всю свою карьеру "говорил и заявлял все, что хотел", теперь он "делает шаг назад и потратит много времени, чтобы слушать".

    Луи Си Кей также добавил, что сожалеет, что его действия негативным образом сказались на жизни его менеджера, его семьи, детей и друзей.

    Как сообщила ранее газета New York Times, комика обвинили в приставаниях пять женщин. Они рассказали, что в разные годы Си Кей требовал от них разрешения заниматься непристойными манипуляциями в их присутствии, и заявили, что боялись высказываться публично против него, опасаясь за свою карьеру. Некоторым женщинам он помог добиться успеха.

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    Луи Си Кей известен как стендап-комик и автор полуавтобиографического сериала "Луи". Считается одним из наиболее влиятельных стендап-комиков в США. Слухи о непристойном поведении Си Кея ходили на протяжении нескольких лет, но получили развитие на фоне ряда последних скандалов с домогательствами, которые, в частности, разрушили карьеру продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси.

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