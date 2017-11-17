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    Общество

    В САП поступили материалы дела о коррупции в НАПК - СМИ

    Тема:

    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК (19)

    (обновлено: )47
    Речь идет о материалах уголовного производства, базирующегося на переписке руководительницы Департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной и сотрудника Администрации президента Алексея Геращенкова.
    Специализированная антикоррупционная прокуратура
    УНИАН

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро  Украині (НАБУ) передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) материалы о возможном совершении служащими Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) противозаконніх действий, ТСН со сылкой на собственные источники в САП.

    "Материалы привезли в 16.30 (в четверг — Ред.). В них скрины переписок с мобильного телефона", — отметил собеседник.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    НАБУ vs НАПК. О природе скандальных разборок

    Как поясняется, речь идет о материалах уголовного производства, базирующегося на скринах переписки руководительницы Департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной и сотрудника Администрации президента Алексея Геращенкова в WhatsApp.

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    Во время заседания комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции, которое состоялось 16 ноября, Соломатина заявила, что переписка приобщена к материалам следствия.

    Напомним, ранее руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина, которая написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном, заявила, что руководство и члены Агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций. Она утверждает, что "НАПК не является самостоятельным органом, а полностью контролируемый властью".

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    Позже в НАБУ заявили о расследование возможных фальсификаций в НАПК. В Агентстве сообщили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.

    Ранее также стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника за разглашение данных досудебного следствия. 

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