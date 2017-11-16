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    Общество

    Найдена мертвой сестра главы Партии венгров Украины

    (обновлено: )59612
    В Закарпатской области ушла из жизни Марианна Брензович — сестра народного депутата Василия Брензовича.
    Марианна Брензович
    Фото Litera.hu

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Закарпатской области найдена мертвой младшая сестра народного депутата Василия Брензовича — Марианна Брензович.

    Тело 45-летней женщины было обнаружено в колодце в селе Запсонь Береговского района. Там же зарегистрирован и депутат Василий Брензович, который входит в БПП.

    Марианна Брензович работала преподавателем в Закарпатском венгерском институте им. Ференца Ракоци II в Берегово. Она преподавала на кафедре венгерского языка и литературы.

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    Василий Брензович является председателем Партии венгров Украины.

    Минувшим летом на реке Тиса в селе Кривая Хустского района Закарпатской области утонули двое детей — брат и сестра.

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