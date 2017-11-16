Найдена мертвой сестра главы Партии венгров Украины

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Закарпатской области найдена мертвой младшая сестра народного депутата Василия Брензовича — Марианна Брензович.

Тело 45-летней женщины было обнаружено в колодце в селе Запсонь Береговского района. Там же зарегистрирован и депутат Василий Брензович, который входит в БПП.

Марианна Брензович работала преподавателем в Закарпатском венгерском институте им. Ференца Ракоци II в Берегово. Она преподавала на кафедре венгерского языка и литературы.

Читайте также: Гори, гори ясно. После сожжения флага отношения Украина-Венгрия на волоске

Василий Брензович является председателем Партии венгров Украины.

Минувшим летом на реке Тиса в селе Кривая Хустского района Закарпатской области утонули двое детей — брат и сестра.