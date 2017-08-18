Сестра популярного российского певца сообщила в полицию о его пропаже

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже, в настоящее время полиция ищет музыканта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сестра Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Полицейские ищут его", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи заявления о пропаже человека, но не уточнили его имени. "Вчера жительница Москва обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата. По данному факту проводится проверка, ведутся мероприятия по установлению местонахождения мужчины", — сказал дежурный офицер.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня 52-летнего артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.

Ранее сообщалось, что мать пропавшего певца Зелемхана Бакаева подала заявление в МВД Чечни с просьбой помочь в розыске сына.