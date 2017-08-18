наверх
18.08.201714:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Сестра популярного российского певца сообщила в полицию о его пропаже

    12901
    По информации источника в правоохранительных органах, сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Полицейские начали его розыск.
    Популярный исполнитель Евгений Осин
    Facebook официального сообщества - Евгений Осин

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже, в настоящее время полиция ищет музыканта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Джастин Бибер сбил на своем авто журналиста
    Новый скандал с Джастином Бибером: поп-певец сбил журналиста

    "Сестра Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Полицейские ищут его", — сказал собеседник агентства.

    В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи заявления о пропаже человека, но не уточнили его имени. "Вчера жительница Москва обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата. По данному факту проводится проверка, ведутся мероприятия по установлению местонахождения мужчины", — сказал дежурный офицер.

    Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня 52-летнего артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.

    Ранее сообщалось, что мать пропавшего певца Зелемхана Бакаева подала заявление в МВД Чечни с просьбой помочь в розыске сына.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину