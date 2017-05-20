Младшая сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за миллионера

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза. Об этом сообщает BBC.

Миддлтон и Мэтьюз поженились в церкви Святого Марка в графстве Беркшир. Служение в церкви продолжалось около 45 минут. Как только пара зашла в церковь — в городе начался ливень, однако он закончился прежде чем они вышли уже женатыми.

Длинную фату изготовил британский шляпник Стивен Джонс, а атласные туфельки цвета слоновой кости — Маноло Бланик. На голове у Пиппы — небольшая тиара в форме венериных волос.

Старшая сестра не стала исполнять роль подружки невесты, но избрала для себя более ответственную роль: присматривать за юными пажами и девочкой-цветочницей, которой стала двухлетняя принцесса Шарлотта.

На этой свадьбе, которую журналисты уже окрестили "главным светским событием года", на самых юных гостей — принца Джорджа и принцессу Шарлоттту — были возложены почетные обязанности пажа и девочки-цветочницы.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в люди не в своем привычном, идеальном образе, а в повседневном, небрежном стиле. Папарацци застукали герцогиню в кроссовках, обычных черных джинсах и темном свитере. Волосы Кейт были собраны в небрежный пучок.