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    Сестра Парубия стала заместителем главного фискала во Львовской области

    (обновлено: )16504
    Елена Парубий родилась 31 мая 1979 года в Червонограде. В 2003 году закончила Львовский национальный университет имени Ивана Франка по специальности "правоведение", а в 2007 году - по специальности "финансы".
    Елена Парубий
    Из открытых источников

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Родная сестра спикера парламента Андрея Парубия Елена стала седьмым заместителем главы Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области, пишут СМИ.

    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото
    Бла-бла шоу. Прямая речь спикера ВР Андрея Парубия

    По данным leopolis.news, процедура согласования и внесения изменений в штатное расписание прошла буквально за один месяц.

    Сообщается, что на новой должности родственница спикера будет курировать работу управления налогов и сборов с юридических лиц, управления погашения долга ГУ ГФС во Львовской области, а также Галицкую ОГНИ, которую она возглавляла с апреля минувшего года.

    Отметим, Елена Парубий родилась 31 мая 1979 года в Червонограде.

    В 2003 году закончила Львовский национальный университет имени Ивана Франка по специальности "правоведение", а в 2007 году — по специальности "финансы". В 2010 году стала фигурантом коррупционного скандала.

    Напомним, Парубий занял пост спикера парламента в апреле минувшего года.

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