Сестра Парубия стала заместителем главного фискала во Львовской области

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КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Родная сестра спикера парламента Андрея Парубия Елена стала седьмым заместителем главы Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области, пишут СМИ.

По данным leopolis.news, процедура согласования и внесения изменений в штатное расписание прошла буквально за один месяц.

Сообщается, что на новой должности родственница спикера будет курировать работу управления налогов и сборов с юридических лиц, управления погашения долга ГУ ГФС во Львовской области, а также Галицкую ОГНИ, которую она возглавляла с апреля минувшего года.

Отметим, Елена Парубий родилась 31 мая 1979 года в Червонограде.

В 2003 году закончила Львовский национальный университет имени Ивана Франка по специальности "правоведение", а в 2007 году — по специальности "финансы". В 2010 году стала фигурантом коррупционного скандала.

Напомним, Парубий занял пост спикера парламента в апреле минувшего года.