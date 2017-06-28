Парубий сообщил, что надо сделать для "декоммунизации" двух областей

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Чтобы переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области — необходимо принять соответствующие изменения в Конституцию, и соответствующий законопроект уже готов, заявил спикер Верховной Рады Укарины Андрей Парбуий.

"Эти изменения уже инициированы. Насколько мне известно, уже есть законопроект… И нужно его ускорить, чтобы привести в соответствие не только города, но и области Украины", — сказал спикер.

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Так, по его словам, Днепропетровская область упоминается в главе 9 Конституции о территориальном устройстве. Чтобы внести изменения в главный документ страны, надо подать в парламент соответствующий законопроект. Это же касается и Кировоградской области.

Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Днепр. Проект постановления №3864 поддержали 247 народных депутатов. В июле прошлого года нардепы поддержали постановление о переименовании города Кировоград в Кропивницкий.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.