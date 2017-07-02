Парубий рассказал, кто вернет Крым Украине

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Украинские военные моряки вернут Крым Украине. Такое убеждение высказал спикер ВРУ Андрей Парубий, сообщает пресс-служба Рады.

Он поздравил военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины.

"Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях Украинского военно-морского флота в Крыму в 1918 году. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а Военно-морским силам Вооруженных сил Украины – могущества и хорошего ветра!" — говорится в сообщении.

Он также напомнил, почему этот праздник отмечают в июле.

"Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Как раз после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит – символ победы", — отметил Парубий.

Ранее Совет ЕС сообщил о продлении на год действия санкций в отношении Крыма. Соответствующее решение приняли главы МИД стран-членов ЕС без обсуждения.