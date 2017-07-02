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    Парубий рассказал, кто вернет Крым Украине

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (142)

    (обновлено: )1389040
    Как заявил спикер ВРУ Андрей Парубий, он убежден, что украинские военные моряки "придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Украинские военные моряки вернут Крым Украине. Такое убеждение высказал спикер ВРУ Андрей Парубий, сообщает пресс-служба Рады.

    Конституция Украины
    Украинское фото
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    Он поздравил военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины.

    "Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях Украинского военно-морского флота в Крыму в 1918 году. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а Военно-морским силам Вооруженных сил Украины – могущества и хорошего ветра!" — говорится в сообщении.

    Он также напомнил, почему этот праздник отмечают в июле.

    "Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Как раз после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит – символ победы", — отметил Парубий.

    Ранее Совет ЕС сообщил о продлении на год действия санкций в отношении Крыма. Соответствующее решение приняли главы МИД стран-членов ЕС без обсуждения.

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