В Закарпатской области в реке утонули брат и сестра - СМИ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. На реке Тиса в селе Кривая Хустского района Закарпатской области утонули двое детей, сообщает Мukachevo.net со ссылкой на областной отделение ГСЧС.

"Дети пришли купаться на реку около 17:00, все попрыгали в воду и их начало затягивать на дно. Девушка хотела спасти брата и утонула вместе с ним. Еще одну девушку спас парень, который пришел с ними. Тела детей водолазы извлекли из реки около 20:00 часов", — сообщает издание и добавляет, что по неподтвержденным данным на месте происшествия было несколько взрослых, но никто не попытался спасти детей.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в местном пруду в одном из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили тела четырех человек.