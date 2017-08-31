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31.08.201711:06
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    В Закарпатской области в реке утонули брат и сестра - СМИ

    (обновлено: )106
    Сообщается, что трое детей пошли купаться на реку Тиса, где начали тонуть. Сестра пыталась спасли брата, но безуспешно. Еще одну девушку вытащил приятель.
    Водолаз
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. На реке Тиса в селе Кривая Хустского района Закарпатской области утонули двое детей, сообщает Мukachevo.net со ссылкой на областной отделение ГСЧС.

    "Дети пришли купаться на реку около 17:00, все попрыгали в воду и их начало затягивать на дно. Девушка хотела спасти брата и утонула вместе с ним. Еще одну девушку спас парень, который пришел с ними. Тела детей водолазы извлекли из реки около 20:00 часов", — сообщает издание и добавляет, что по неподтвержденным данным на месте происшествия было несколько взрослых, но никто не попытался спасти детей.

    Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в местном пруду в одном из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили тела четырех человек.

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