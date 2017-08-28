наверх
28.08.201707:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На пляжах Украины утонули 866 человек с начала года - ГСЧС

    15
    Одесский пляж
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. С начала года на водоемах страны погибли 866 человек. Об этом сообщают в Государственной службе по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

    "Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 866 человек, из которых 85 дети. При этом спасено 571 человек, в том числе 124 детей", — говорится в сообщении.

    Согласно информации, только с начала августа на водоемах страны погибли 66 украинцев. В ГСЧС подчеркнули, что этот показатель уже превысил в два раза прошлогоднюю августовскую статистику.

    Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Парад ко Дню Независимости в Киеве
      День Независимости и взрыв в центре Киева
      Курт Волкер
      Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
      На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
      ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
      Тайфун на юге Китая
      Мощный ураган в США и тайфун в Китае