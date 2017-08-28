На пляжах Украины утонули 866 человек с начала года - ГСЧС

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КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. С начала года на водоемах страны погибли 866 человек. Об этом сообщают в Государственной службе по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 866 человек, из которых 85 дети. При этом спасено 571 человек, в том числе 124 детей", — говорится в сообщении.

Согласно информации, только с начала августа на водоемах страны погибли 66 украинцев. В ГСЧС подчеркнули, что этот показатель уже превысил в два раза прошлогоднюю августовскую статистику.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.