Российский турист утонул в море в турецкой Аланье - СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Турист из РФ утонул в море в районе турецкого курорта Аланья, пишет газета Hurriyet со ссылкой на агентство Dogan News.

Сообщается, что 68-летний Николай К. в воскресенье утром пошел плавать. Спустя некоторое время местные жители заметили, что он начал тонуть.

Как пишет издание, люди с пляжа вернули мужчину на сушу. Когда на место происшествия прибыли медики, мужчина уже скончался. Его тело было перевезено в институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья для проведения вскрытия.

Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными. Позднее появилась информация, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. Ранее сообщалось, что семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.



