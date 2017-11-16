наверх
16.11.201713:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В ЛНР сообщили о рекордном числе выданных паспортов

    (обновлено: )17310
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что около двух тысяч паспортных документов в данный момент выдают в неделю миграционной службой.
    Флаг ЛНР
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости Украина. Количество выданных паспортов самопровозглашенной Луганской народной республики достигнет до конца года 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Frankfurter Allgemeine Zeitung: Донбасс - бомба замедленного действия

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями. Первым из российских банков обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР 7 марта начал Сбербанк.

    "Около двух тысяч паспортных документов в данный момент выдают в неделю миграционной службой. Это серьезная цифра. Проводится в этом отношении колоссальная работа, ну и до конца года министерство внутренних дел выдаст уже 100 тысяч паспортов", — сказал Корнет.

    Он уточнил, что за паспортом ЛНР приезжают люди, живущие на данный момент на территории, подконтрольной Киеву.

    "Да, такие факты есть, и они уже не единичны. Конечно, здесь безграничную благодарность надо выразить Российской Федерации, которая признала наш паспортный документ как документ удостоверяющий личность, это очень облегчило жизнь нашим гражданам", — заявил глава МВД.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших