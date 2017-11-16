В ЛНР сообщили о рекордном числе выданных паспортов

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости Украина. Количество выданных паспортов самопровозглашенной Луганской народной республики достигнет до конца года 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями. Первым из российских банков обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР 7 марта начал Сбербанк.

"Около двух тысяч паспортных документов в данный момент выдают в неделю миграционной службой. Это серьезная цифра. Проводится в этом отношении колоссальная работа, ну и до конца года министерство внутренних дел выдаст уже 100 тысяч паспортов", — сказал Корнет.

Он уточнил, что за паспортом ЛНР приезжают люди, живущие на данный момент на территории, подконтрольной Киеву.

"Да, такие факты есть, и они уже не единичны. Конечно, здесь безграничную благодарность надо выразить Российской Федерации, которая признала наш паспортный документ как документ удостоверяющий личность, это очень облегчило жизнь нашим гражданам", — заявил глава МВД.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.