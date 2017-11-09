Плотницкий выселил главу МВД ЛНР из дома, у которого объявились хозяева

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий распорядился, чтобы министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет покинул дом, в котором проживал с начала военных действий, так как объявились его хозяева, передает в четверг местный телеканал "Луганск 24".

"Я хозяйка дома по улице Молодой Гвардии 8 (город Луганск, — Ред.), три года назад мой дом самовольно занял министр МВД Корнет, к которому я неоднократно приходила, обращалась, писала, писала в прокуратуру, и он всегда не хотел даже общаться. Сегодня мне удалось попасть к нашему главе, главе нашей республики, и этот вопрос решился за полчаса", — заявила женщина, представившаяся хозяйкой дома.

Как следует из сюжета телеканала, на месте событий присутствовал Плотницкий, который распорядился, чтобы Корнет покинул дом.

"Вот хозяйка, вот прокуратура, Народный Совет, МГБ, все пришли к решению, что пора соблюдать законность, как вы говорили, поэтому освобождайте дом", — обратился глава ЛНР к министру.

Министр внутренних дел не стал возражать против решения главы ЛНР.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.