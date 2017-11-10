Владелец "Мерседеса" на литовских номерах оштрафован на 3,3 миллиона

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Гражданин Украины оштрафован за неуплату таможенных платежей при ввозе "Мерседеса" на литовских номерах.

Об этом 10 ноября сообщает Государственная фискальная служба.

Ранее Таможня Литовской Республики начала расследование в отношении законности ввоза и использования в Украине машин, зарегистрированных в Литве. Проверка проводится по запросу Государственной фискальной службы Украины.

По информации ГФС, элитное авто было ввезено через пункт пропуска "Новые Яриловичи". При пересечении границы гражданин предъявил таможенникам паспорт гражданина Литовской Республики. Это давало ему право ввезти автомобиль без уплаты таможенных платежей в режиме 2временный ввоз" сроком до 1 года.

При дополнительной проверке было установлено, что владелец "Мерседеса" имеет гражданство и постоянное место жительства в Украине. Таможенники должны взыскать с него все причитающиеся платежи: пошлины, НДС и акцизный налог.

Согласно постановлению Черниговской таможни ДФС гражданин привлечен к административной ответственности и должен уплатить штраф в сумме 3,38 миллиона гривен.

Суд первой инстанции и Апелляционный суд уже поддержали решение таможни.

Ранее в Одессе суд подтвердил штраф владелице дорогостоящего внедорожника на иностранных номерах. Одесситка, которая ввезла Cadillac Escalade на литовской регистрации, должна заплатить 3 миллиона гривен за ввоз авто на территорию Украины.