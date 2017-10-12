В Раде разработали закон об автомобилях на еврономерах

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КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Законопроект готов и готов именно с той идеологией, которую проговаривали с активистами и без них. Я думаю, что общество также ожидает, какое решение может принять власть. Я пытаюсь сейчас собрать руководителей исполнительной ветви власти с законодательной для того, чтобы в последний раз проговорить концепцию законопроекта, который мы будем предлагать. Она отличается от того, что мы говорили с участниками акции ", — заявила Южанина в эфире "5 канала".

По словам Южаниной, власти не могут сейчас проводить акцию для тех людей, которые воспользовались пробелами в таможенном законодательстве, нарушили законодательство существующее и использовали систему незаконного ввоза в режиме временного ввоза или режиме транзита.

"Не в акцизном налоге вся причина того, почему не хотят официально растаможивать эти автомобили. Еще есть уплата ввозной пошлины – 8,5%, НДС – 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин захотел и смог привезти подержанный автомобиль", – рассказала Южанина.

По ее словам, либерализация должна применяться с повышающим коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей неоднократно проводили акции протеста. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами.