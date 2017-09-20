На Закарпатье Mercedes на еврономерах задавил младенца в коляске

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КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. В Новом Селе Виноградовского района Закарпатской области автомобиль Меrсеdеs смертельно травмировал полугодовалого ребенка, мать которого перебегала дорогу с коляской в ​​неустановленном месте. Полиция начала по данному факту расследование.

"Правоохранители установили, что 37-летняя жительница поселка Вилок Виноградовского района, управляя автомобилем марки Меrсеdеs иностранной регистрации, не справилась с управлением и наехала на коляску 26-летней жительницы Нового Села. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте. К сожалению, полугодовалый ребенок, который находился в коляске, от полученных травм скончался в реанимации Виноградовской больницы", — сообщает подробности полиция.

Правоохранители начали по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Дело расследует следственное управление ГУНП области.

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