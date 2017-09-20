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    На Закарпатье Mercedes на еврономерах задавил младенца в коляске

    (обновлено: )21202
    По информации полиции, мать с ребенком переходила дорогу в неустановленном месте. В результате наезда авто полугодовалый ребенок, который находился в коляске, от полученных травм скончалась в реанимации.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. В Новом Селе Виноградовского района Закарпатской области автомобиль Меrсеdеs смертельно травмировал полугодовалого ребенка, мать которого перебегала дорогу с коляской в ​​неустановленном месте. Полиция начала по данному факту расследование.

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    "Правоохранители установили, что 37-летняя жительница поселка Вилок Виноградовского района, управляя автомобилем марки Меrсеdеs иностранной регистрации, не справилась с управлением и наехала на коляску 26-летней жительницы Нового Села. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте. К сожалению, полугодовалый ребенок, который находился в коляске, от полученных травм скончался в реанимации Виноградовской больницы", — сообщает подробности полиция.

    Правоохранители начали по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Дело расследует следственное управление ГУНП области.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Танкопия, 7 столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.

     

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