В Украине угонщики начали "охоту" на авто с еврономерами

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КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко сообщил, что в Украине появились группы угонщиков, "специализирующиеся" на автомобилях с европейскими номерами.

"Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с " бляхами" с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное верблюдом авто заявление об угоне могут написать только верблюд либо иностранный владелец авто. Печально, что страдают и иностранцы — гости Украины, которые честно приехали к нам. Вот так и формируется лицо Украины в мире. Увы….", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей неоднократно проводили акции протеста. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами.