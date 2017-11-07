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    Общество

    В Украине угонщики начали "охоту" на авто с еврономерами

    Тема:

    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (33)

    (обновлено: )20
    По словам гендиректора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, после угона автомобили с европейскими номерами идут на разборку.
    Еврономер
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко сообщил, что в Украине появились группы угонщиков, "специализирующиеся" на автомобилях с европейскими номерами.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
    Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист

    "Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с " бляхами" с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное верблюдом авто заявление об угоне могут написать только верблюд либо иностранный владелец авто. Печально, что страдают и иностранцы — гости Украины, которые честно приехали к нам. Вот так и формируется лицо Украины в мире. Увы….", — написал он на своей странице в Facebook.

    Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей неоднократно проводили акции протеста. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами. 

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