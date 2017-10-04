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    Общество

    МВД собирает данные о водителях на еврономерах. Лутковская против

    Тема:

    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (31)

    (обновлено: )28
    При остановке автомобилей с иностранной регистрацией правоохранители просят водителей сообщить место прописки, номер мобильного телефона и дату въезда в страну, сообщает Валерия Лутковская.
    Автомобильный номер с иностранной регистрацией
    УНИАН

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская потребовала от министра внутренних дел Арсена Авакова прекратить сбор информации о владельцах автомобилей с иностранной регистрацией. 

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
    Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист

    По ее информации, в настоящее время правоохранители составляют списки владельцев авто на еврономерах. В частности, при остановке данных машин они просят сообщить место прописки, номер мобильного телефона и дату въезда в Украину, что не входит в полномочия полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных.

    "Наличие у транспортного средства номерного знака иностранного государства не является и не может быть самостоятельной причиной для его остановки", – сообщается на сайте омбудсмена.

    Лутковская также подчеркнула, что собирать данные о пересечении гражданами государственной границы имеют право только пограничники.

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    "Незаконный сбор органами Национальной полиции информации о владельцах (водителях) транспортных средств с иностранной регистрацией, которые пребывают на территории Украины, в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2017", должен быть прекращен, а собранная информация — уничтожена", — заключила омбудсмен.

    Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей неоднократно проводили акции протеста. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами. 

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