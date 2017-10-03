Смертельное ДТП в Киеве. BMW на еврономерах протаранил Daewoo (18+)

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского,126г в результате столкновения BMW на еврономерах и Daewoo, погиб водитель последнего.

"Предварительно BMW на литовской регистрации двигался в направлении Автовокзала на зелёный сигнал светофора. Водитель Daewoo осуществлял манёвр разворота и не пропустил BMW. Произошло столкновение. К сожалению, водитель Daewoo погиб мгновенно, скорее всего не был пристёгнут", — сообщает dtp.kiev.ua.

На месте работает патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

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