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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве. BMW на еврономерах протаранил Daewoo (18+)

    (обновлено: )22301
    Сообщается, что BMW на литовской регистрации двигался в направлении Автовокзала на зелёный сигнал светофора. Водитель Daewoo осуществлял манёвр разворота и не пропустил BMW.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского,126г в результате столкновения BMW на еврономерах и Daewoo, погиб водитель последнего.

    "Предварительно BMW на литовской регистрации двигался в направлении Автовокзала на зелёный сигнал светофора. Водитель Daewoo осуществлял манёвр разворота и не пропустил BMW. Произошло столкновение. К сожалению, водитель Daewoo погиб мгновенно, скорее всего не был пристёгнут", — сообщает dtp.kiev.ua.

    На месте работает патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа. 

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Харьковской области.

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