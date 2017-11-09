В Винницкой области недовольные жители заблокировали дорогу

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Жители села Лесовая Лысиевка Винницкой области заблокировали колонну с боеприпасами Калиновского арсенала, предназначенными для утилизации, передает ТСН.

Согласно сообщению, недовольные жители таким образом выступили против утилизации снарядов в песчаном карьере, который находится примерно в 1 километре от населенного пункта.

В результате колонна уехала, а жители села установили дежурство на дороге, несмотря на заверения чиновников в безопасности утилизации.

"Мы понимаем, что их (боеприпасы — Ред.) надо где-то утилизировать, но не под домами", — пояснил сельский председатель Игорь Соць.