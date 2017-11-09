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    Общество

    В Винницкой области недовольные жители заблокировали дорогу

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    Блокирование дороги с боеприпасами на утилизацию в Винницкой области
    ТСН/скриншот

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Жители села Лесовая Лысиевка Винницкой области заблокировали колонну с боеприпасами Калиновского арсенала, предназначенными для утилизации, передает ТСН.

    Согласно сообщению, недовольные жители таким образом выступили против утилизации снарядов в песчаном карьере, который находится примерно в 1 километре от населенного пункта.

    В результате колонна уехала, а жители села установили дежурство на дороге, несмотря на заверения чиновников в безопасности утилизации.

    "Мы понимаем, что их (боеприпасы — Ред.) надо где-то утилизировать, но не под домами", — пояснил сельский председатель Игорь Соць.

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