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    Под Калиновкой нашли более 1,5 тыс взрывоопасных предметов

    Тема:

    Взрывы под Винницей: расследование (142)

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    Согласно информации, специалисты обследовали на наличие взрывоопасных предметов 20,129 тысячи гектаров территории, обнаружили и изъяли 1,527 тысячи взрывоопасных предметов.
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Во время обследования пятикилометровой зоны вокруг военного арсенала в Винницкой области было изъято более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов. Открытых очагов горения нет. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

    "Сводным пиротехническим отрядом Госслужбы по ЧС проводится очистка местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,129 тысячи гектаров территории, обнаружено и изъято 1,527 тысячи взрывоопасных предметов", — говорится сообщении.

    По данным ведомства, по состоянию на утро субботы открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены семь пожарных танков, две инженерных машины разграждения МО Украины.

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