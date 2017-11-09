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    Общество

    Киевская прокуратура отстояла приговор живодеру, забившему кота

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    Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор киевлянину, который признан виновным в жестоком избиении кота.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор мужчине, обвиняемому в жестоком обращении с животными.

    32-летний киевлянин, находясь во дворе своего дома, подвесил на дереве кота и избил его резиновым шлангом.

    Приговором Голосеевского райсуда столицы мужчина признан виновным и осужден к 6 месяцам ареста.

    Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила суд смягчить наказание. Адвокат и обвиняемый заявили ходатайство об освобождении последнего от наказания на основании Закона Украины "Об амнистии в 2016 году".

    Апелляционный суд Киева, учитывая доводы прокурора, категорически возразил против удовлетворения апелляционной жалобы и оставил без изменений приговор.

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