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09.11.201711:26
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    Фотоленты

    Студенты-ветеринары оголились ради животных

    (обновлено: )47004
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver
    Студенты-ветеринары снялись голыми ради животных
    Nirvana Leaver

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    Студенты Королевской школы ветеринарных исследований Великобритании разделись для благотворительного проекта и снялись обнажёнными среди животных.  

    Календарь стал частью проекта поддержки эдинбургской организации All4Paws, которая предлагает бесплатную помощь и советы для домашних животных и бездомных. 

    Фотографии были сделаны в самых живописных местах Шотландии.

    Ранее рассказывалось о cтаффордширских бультерьерах из Австралии, которые благодаря крепкой и нежной дружбе стали звездами интернета.

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