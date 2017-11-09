Студенты-ветеринары оголились ради животных

Студенты Королевской школы ветеринарных исследований Великобритании разделись для благотворительного проекта и снялись обнажёнными среди животных.

Календарь стал частью проекта поддержки эдинбургской организации All4Paws, которая предлагает бесплатную помощь и советы для домашних животных и бездомных.

Фотографии были сделаны в самых живописных местах Шотландии.

Ранее рассказывалось о cтаффордширских бультерьерах из Австралии, которые благодаря крепкой и нежной дружбе стали звездами интернета.

Смотрите также: Спасение женщин и собак, пять месяцев дрейфовавших в Тихом океане