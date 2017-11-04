Горячие немецкие парни. В ФРГ издали календарь с обнаженными фермерами

Фермеры в Германии согласились на откровенные фотосессии для фермерского календаря Jungbauernkalender.

На подобных кастингах на одно место обычно претендуют несколько десятков человек. Участвовать в отборе могут только те молодые люди, которые действительно работают в селе, а не профессиональные модели.

Такие календари (также и с участием девушек) выпускаются каждый год. Эту акцию организует Ассоциация молодых фермеров, которая таким образом пытается максимально привлечь внимание молодежи к селу.

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