Киевсовет запретил цирки-шапито с животными

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Киевский городской совет на своем заседании 9 ноября запретил размещение на территории Киева передвижных цирков-шапито, в которых содержаться и используются животные.

Проект решения Киевсовета поддержали 66 депутатов.

Сообщается, что решение направлено на защиту животных, которые живут в тяжелых условиях в цирках-шапито.

Киевсовет обозначил, что столичная Госэкоинспекция регулярно фиксирует нарушения и отсутствие разрешений на содержание животных в передвижных цирках.

Правда, решение Киевсовета носит рекомендационный характер.

В июле 2017 года под Администрацией президента Украины митинг защитников прав животных. Они требовали подписать закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Особый акцент митингующие делали на использовании животных в цирках.