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    Киев

    Киевсовет запретил цирки-шапито с животными

    (обновлено: )5820
    Киевский городской совет запретил расположение в столице передвижных цирков, в которых в неволе содержаться животные.
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    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Киевский городской совет на своем заседании 9 ноября запретил размещение на территории Киева передвижных цирков-шапито, в которых содержаться и используются животные.

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    Проект решения Киевсовета поддержали 66 депутатов.

    Сообщается, что решение направлено на защиту животных, которые живут в тяжелых условиях в цирках-шапито.

    Киевсовет обозначил, что столичная Госэкоинспекция регулярно фиксирует нарушения и отсутствие разрешений на содержание животных в передвижных цирках.

    Правда, решение Киевсовета носит рекомендационный характер.

    В июле 2017 года под Администрацией президента Украины митинг защитников прав животных. Они требовали подписать закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Особый акцент митингующие делали на использовании животных в цирках.

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