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    Киев

    Киевсовет принял решение об украинизации сферы услуг

    (обновлено: )7202
    Предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является украинский.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Киевсовет принял решение, что во всех сферах обслуживания используется только украинский язык. За принятие соответствующего проекта решения в целом проголосовали 80 депутатов при минимально необходимом 61, передают "Украинские новости".

    "Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык — украинский. Представитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", — сказано в проекте решения.

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    Также предлагается обратить внимание предпринимателей, оказывающих услуги в сфере обслуживания потребителей на территории Киева, на необходимость неукоснительного соблюдения требований статьи 10 Конституции (государственным языком в Украине является украинский).

    Кроме того, проектом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является украинский.

    В случае если вывеска субъекта хозяйственной деятельности является отражением зарегистрированного товарного знака на иностранном языке установление такой вывески возможно только с обязательным указанием его перевода или транслитерации на украинском языке равновеликим шрифтом.

    Напомним, ранее сообщалось, что для каждого национального меньшинства в Украине объем изучения родного языка в школах будет определяться индивидуально.

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