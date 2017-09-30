ЦРУ ищет сотрудников со знанием русского языка

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) ведет набор сотрудников со знанием русского языка.

"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", — говорится в сообщении ЦРУ в Twitter.

@CIA Вакансия в ЦРУ для знающих русский язык

В надписи на прикрепленном к сообщению изображении говорится, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".

Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию пользователей. В частности, один из них написал, что "у Трампа уже есть работа". Пользователь из Великобритании написал: "Это самое скучное сообщение с предложением вакансии. Вы не смотрите фильмы?". Еще один пользователь Twitter из США написал: "Эти ребята знают, в чем дело. Ходят слухи, что приближаются выборы в России".

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Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR сообщили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии. Пентагон заявил, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям.