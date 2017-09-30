наверх
30.09.201701:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    ЦРУ ищет сотрудников со знанием русского языка

    (обновлено: )15
    В надписи на прикрепленном к сообщению в микроблоге Twitter изображении говорится, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".
    Эмблема ЦРУ США
    flickr.com/DonkeyHotey

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) ведет набор сотрудников со знанием русского языка.

    "Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", — говорится в сообщении ЦРУ в Twitter.

    @CIA
    Вакансия в ЦРУ для знающих русский язык

    В надписи на прикрепленном к сообщению изображении говорится, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".

    Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию пользователей. В частности, один из них написал, что "у Трампа уже есть работа". Пользователь из Великобритании написал: "Это самое скучное сообщение с предложением вакансии. Вы не смотрите фильмы?". Еще один пользователь Twitter из США написал: "Эти ребята знают, в чем дело. Ходят слухи, что приближаются выборы в России".

    Читайте также: НАТО в поиске русскоязычных статистов для учений

    Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR сообщили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии. Пентагон заявил, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Павел Климкин и министр образования Латвии Карлис Шадурскис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов